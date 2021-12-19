Вильфанд: россиян ждут все более частые природные аномалии

19 дек в 11:45

Из-за глобального потепления россиян ждет больше экстремальных природных явлений, - рассказал в беседе с "Парламентской газетой" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Из-за географических особенностей процесс изменения климата в стране идет быстрее, чем в среднем по миру. Сравните: средняя скорость глобального потепления - 0,17 градуса Цельсия за десять лет. А в России - 0,45 градуса за десять лет, в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна - континентальная, и находится в умеренных и высоких широтах. В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно", - пояснил он, передает РИА Новости.

Повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков, - прогнозирует синоптик.

Также россиян ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом. Также потепление может вызвать таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, приведет к "самым неприятным последствиям", - заключил научный руководитель Гидрометцентра.