В МИД России поминают Андрея Карлова

19 дек в 10:44

Коллеги погибшего пять лет назад посла России в Анкаре Андрея Карлова вспоминают о нем с теплотой и называют "дипломатом с большой буквы".

"Я работал в протоколе вместе с Андреем Геннадьевичем вплоть до трагедии 19 декабря. Вел программу его встреч, мероприятий, сопровождал в поездках. То время, проведенное под его чутким руководством, навсегда останется в моей памяти. Я получил бесценный опыт. Андрей Геннадьевич был настоящим профессионалом своего дела, дипломатом с большой буквы", - рассказывает третий секретарь четвертого Европейского департамента МИД РФ Дмитрий Баранов, передает РИА Новости.

Для всех молодых дипломатов, которые находились рядом с послом, Карлов был как настоящий отец, который не только ставил задачи, но и старался обучить их, как-то помочь, передать свой опыт, нередко делился своим мнением. Он был филателистом, и поэтому он очень ценил системный подход. Это проявлялось во многих вещах, в частности, в организационных моментах, при составлении документов. В переговорах с турецкими партнерами он всегда отстаивал интересы Российской Федерации, и не отступал даже в самых сложных моментах, а всегда стоял до последнего, - вспоминает дипломат.

"Когда вспоминаю о нем, то первое, что приходит на ум – слово "человечный". Он был очень добрым человеком и всегда оставался профессионалом. У него был большой опыт работы, он трудился на корейском направлении и был очень сильным кореистом", - рассказал первый секретарь посольства Александр Кантемиров, добавив: хочется сказать ему "спасибо" за те "университеты", которые он нам преподал.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен пять лет назад, 19 декабря 2016 года, на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям, - отмечается в обвинительном заключении.