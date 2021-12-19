Россияне намерены в праздники отдохнуть от работы – исследование

19 дек в 11:12

Длинные новогодние выходные более чем для половины россиян станут днями отдыха от работы, - говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker.

"Более половины россиян (56%) позволит себе полноценно отдохнуть на новогодних праздниках, а вот 28% опрошенных признались, что собираются проводить официальные выходные на основной работе. 16% опрошенных посвятят высвободившееся время подработке", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В уходящем 2021 году 63% россиян имели подработку, при этом 4% из них больше не планируют подрабатывать. А вот больше трети – 37% - не брали подработку, но 9% из них намерены все-таки найти дополнительный источник дохода в ближайшее время.