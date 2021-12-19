Процесс признания "Спутника V" задерживается из-за нехватки данных – ВОЗ

19 дек в 10:56

Причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заключаются с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации, - рассказала в интервью телеканалу RT официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Процесс оценки вакцины продолжается, и утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, неправильны, - отметила Харрис, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии, передает РИА Новости.

Для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время, - добавила официальный представитель ВОЗ.