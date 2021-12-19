Азербайджан передал Армении десять задержанных военных

19 дек в 11:33

Азербайджан при посредничестве ЕС сегодня передал Армении 10 военнослужащих, - сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников страны.

"19 декабря Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне при посредничестве Европейского Союза 10 военнослужащих. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы", - отмечается в сообщении Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан АР.

Это - результат трехсторонней встречи президента Европейского Союза Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также двусторонней встречи 19 декабря 2021 года Баку, проведенной при посредничестве ЕС, - говорится в сообщении.

Возвращение Азербайджаном 10 армянских военнослужащих - важный шаг в решении гуманитарных вопросов, - написал в своем аккаунте в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Счастлив, что 10 армянских военнослужащих были переданы Армении. Европейский Союз продолжит работу с обеими странами, опираясь на успешные встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - отметил спецпредставитель ЕС.