Казахстан выздоравливает от коронавируса

19 дек в 10:28

Минздрав Казахстана опубликовал обнадеживающую статистику по заболеваниям коронавирусом – он фиксирует снижение роста заболеваемости.

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, тогда как днем ранее было выявлено 494 случая.

Лидерство по количеству заболевших удерживают Карагандинская область – 87 инфицированных, Нур-Султан – 72 заболевших, Северо-Казахстанская область – 70 новых пациентов. В остальных регионах страны количество новых заболевших не превышает 60 человек, - передает Sputnik Казахстан.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 982 915 случаев коронавируса, за минувшие сутки от болезни скончались четыре человека, летальных случаев от пневмонии с признаками КВИ не зафиксировано.

Лечение от КВИ продолжают получать 19 810 человек, из них в стационарах находятся 3404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 406.