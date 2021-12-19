Жителей столичного региона ждут снегопады и аномально низкое давление

19 дек в 10:03

Сегодня жителей столичного региона ждут пасмурная погода, небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидается облачная погода, временами небольшой снег, прирост по снежному покрову составит не больше 1-2 см. Температура в столице около нуля, по области минус четыре - плюс один ", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Снег будет липкий, температурный фон довольно мягкий, и снегопады не будет сильными, но в течение дня снег будет идти часто, - отметил синоптик, добавив, что ожидается западный ветер, скорость которого составит 4-9 м/с, а атмосферное давление продолжит падать и составит 722 мм рт ст – как минимум на 25 мм рт ст ниже нормы.

В то же время Гидрометцентр России продлил "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра и метели, которое ранее действовало до 06:00 понедельника.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с, местами ожидается метель. Теперь предупреждение в столице и области действует до 21.00 понедельника.