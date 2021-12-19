Эрдоган зарабатывает очки в Африке 

В пятницу Анкара дала старт III Турецко-Африканскому саммиту, который служит подтверждением растущего при президенте Эрдогане экономического партнерства, сообщает Deutsche Welle. Бизнесмен из Кот-д’Ивуара Лилли Фирмен Тре сотрудничает с Турцией по одной простой причине. ”Я выбрал Турцию, потому что у неё очень качественная продукция”, - предприниматель рассказал в интервью Deutsche Welle. Он управляет SIG Group, агентством недвижимости в Кот-д’Ивуаре, и уже не первый год ведет дела с Турцией.

Европейское качество по азиатским ценам

По словам Тре, сила Турции в производстве собственной продукции. Другие европейские страны предлагают в основном азиатские товары. ”Есть чему поучиться у Турции в строительном секторе, у турок много специализированных знаний. Им нет равных в мастерстве изготовления, дизайне интерьеров, они отлично разбираются в цветовых схемах и используют только качественные материалы, - восхищается бизнесмен. - Но самое главное, что они предлагают европейское качество по азиатским ценам”.

Турецкие бизнес-партнеры, в свою очередь, закупают у Кот-д’Ивуара какао-бобы, масло ши, кешью и время от времени дерево. Тре говорит, что одна из немногих проблем - незнание языка, поэтому всегда нужны переводчики.

Бизнес процветает во всем регионе. Мусса Мбайе из соседнего Сенегала ожидает поставок турецкого железа: три-четыре контейнера - в два раза больше, чем в прошлом году. 32-летний управленец координирует деятельность турецкой компании La Turquoise, которая предоставляет услуги сенегальским предприятиям. По словам Мбайе, 90% всех сделок между Сенегалом и Турцией проходит через его руки: ”Мы расширяем международную торговлю. Продаем мебель, железо и комплектующие”, - рассказал он, добавив, что все турецкие товары поступают по очень хорошей цене.

Африка - рынок будущего

Торговый оборот между Турцией и африканскими странами просто огромен, рассказывает экономист Гювен Сак из Турецкого университета экономической политики. ”Стоимость всех завершенных на сегодняшний день на континенте проектов составляет $70 млрд. В 2020 году объем турецкого экспорта в Африку составил $15 млрд”, - сообщил аналитик.

Население континентальной Африки самое молодое и наиболее быстрорастущее в мире. По оценкам ООН, число жителей континента вырастет как минимум в три раза к 2100 году и превысит отметку в 4 млн. Сак считает укрепляющиеся отношения естественным результатом появления инвестиционных возможностей в таких сферах как городская инфраструктура, логистика, энергетика и строительство. ”Африка невероятно богата, как традиционными, так и возобновляемыми источниками энергии, что является плодотворной почвой для растущего рынка”, - считает экономист.

Углубляющиеся связи

Отношения значительно укрепились после того, как Анкара объявила 2005 год Годом Африки. Турецкое правительство пришло к пониманию, что промышленное производство и строительство предлагают выгодные бизнес-возможности. Турецкие предприятия и неправительственные организации, особенно образовательные, создали свои представительства на континенте.

За счет укрепления торговых связей начали налаживаться и дипломатические каналы: Турция получила статус стратегического партнера Африканского союза в 2008 году, регулярно проходят встречи на уровне глав государств и правительств. Только в октябре президент Эрдоган успел посетить Анголу, Нигерию и Того.

У Турции также сильная репутация гуманитарного партнера. В Сомали, например, Анкара отправила экспертов по строительству дорог, развитию образования и медработников. Взамен Турция получила доступ к стратегически важному Аденскому заливу с целью удовлетворения собственных энергетических потребностей.

Военное сотрудничество

Сотрудничество в сфере безопасности также усилилось после прихода Эрдогана к власти в 2014 году. В 2017 году в Сомали, обеспечивающий доступ Турции в Африку к югу от Сахары, была создана TURKSOM - крупнейшая турецкая военная база за рубежом.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт турецкого оружия и военно-воздушной техники в Эфиопию, например, вырос с $235 тыс. в январе до $94,6 млн в ноябре. Растут и поставки в Анголу, Чад и Марокко.

Один из наиболее продаваемых турецких летательных аппаратов - боевой и разведывательный дрон Bayraktar TB2 - зарекомендовал себя как высокоэффективное оружие. По сообщению Reuters, в сентябре Марокко и Тунис приняли большую партию турецких боевых беспилотников, другие африканские страны также заинтересованы в покупке дронов.