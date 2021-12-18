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Верхний Ларс закрылся для большегрузов

Верхний Ларс закрылся для большегрузов

Движение большегрузного транспорта запрещено по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено с 19:30 мск 18 декабря 2021 года до особого распоряжения", - указано в сообщении.

Уточняется, что спасатели рекомендуют водителям планировать поездки в направлении границы с Грузией с учетом складывающейся дорожной обстановки.

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