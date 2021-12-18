Грозный примет турнир по настольному теннису среди девушек

В Чеченском государственном педагогическом университете 22 декабря пройдет турнир по настольному теннису среди девушек, сообщает организатор мероприятия – молодежное общественно-патриотическое движение "Ахмат" при поддержке министерства Чечни по делам молодежи и Чеченского государственного педагогического университета.

Также отмечается, что девушки, желающие проявить свое мастерство и посоревноваться в ловкости с другими участницами, могут записаться на турнир по телефону 8 989 900 55 06.

Участие в состязаниях могут принять девушки от 12 до 30 лет.