Черный кофе полезен для сердца и сосудов

В соответствии с последними выводами исследователей в области кардиологии, регулярное употребление кофе не увеличивает риски инфаркта и инсульта, а наоборот, ведет к снижению риска развития сердечной недостаточности на 5 %.

Об этом сообщила Российской газете рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Негативного влияния на сердце и сосуды не выявлено, если человек умеренно употребляет кофе. Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра", - сказала она.

Далее Кореневич посоветовала пить именно черный кофе без сахара и молока.