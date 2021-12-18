Будут ли американцы воевать за Украину с Россией? 

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov, большинство граждан США не готовы воевать с Россией в случае ее "вторжения" на Украину.

Так, согласно данным исследования, около 28% респондентов оказались "категорически против" этой идеи и еще 20% – "в некоторой степени против", пишет журнал Politico со ссылкой на результаты соцопроса.

Уточняется, что полностью такой шаг бы поддержали лишь 9% опрошенных. В то же время 18% респондентов заявили, что они "в некоторой степени одобряют" его.