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Будут ли американцы воевать за Украину с Россией? 

Будут ли американцы воевать за Украину с Россией? 

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov, большинство граждан США не готовы воевать с Россией в случае ее "вторжения" на Украину. 
Так, согласно данным исследования, около 28% респондентов оказались "категорически против" этой идеи и еще 20% – "в некоторой степени против", пишет журнал Politico со ссылкой на результаты соцопроса. 
Уточняется, что полностью такой шаг бы поддержали лишь 9% опрошенных. В то же время 18% респондентов заявили, что они "в некоторой степени одобряют" его.

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