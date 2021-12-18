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Франция переходит к вакцинации в "скрытой форме"

Франция переходит к вакцинации в &quot;скрытой форме&quot;

Возможный переход Франции от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации является "скрытой формой обязательной вакцинации", заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран видеоинтервью, размещенном в субботу в Twitter интернет-ресурса Brut.

"Сертификат о вакцинации - это скрытая форма обязательной вакцинации, но более эффективная", - сказал он.

Далее глава ведомства обратил внимание на то, что "запрет невакцинированным людям ходить в бары, рестораны" и другие публичные места является более действенной мерой, чем штрафы, передает ТАСС.

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