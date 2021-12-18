На Кубани задержан бывший вице-премьер Крыма Серов

Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, уточнив, что в ближайшее время его привезут на полуостров.

"Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Источник также сообщил, что Серов будет доставлен на полуостров в ближайшее время.

Ранее он занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года.