На Кубани задержан бывший вице-премьер Крыма Серов
Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, уточнив, что в ближайшее время его привезут на полуостров.
"Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае", - приводит слова собеседника РИА Новости.
Источник также сообщил, что Серов будет доставлен на полуостров в ближайшее время.
Ранее он занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года.