Кадыров назвал Бетербиев будущим чемпионом мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя победу чеченского боксера Артура Бетербиева над американцем Маркусом Брауном, выразил уверенность, что Бетербиев станет новым в российской истории лучшим боксером и абсолютным чемпионом мира.

"Друзья, Артур Бетербиев это сделал, а мы с вами и не сомневались! Ведь правда?! Конечно, волновались немного, болели отчаянно, но без колебаний в его силе, духе, воле!" – сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 декабря Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.