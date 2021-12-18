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Кадыров назвал Бетербиев будущим чемпионом мира

Кадыров назвал Бетербиев будущим чемпионом мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя победу чеченского боксера Артура Бетербиева над американцем Маркусом Брауном, выразил уверенность, что Бетербиев станет новым в российской истории лучшим боксером и абсолютным чемпионом мира.

"Друзья, Артур Бетербиев это сделал, а мы с вами и не сомневались! Ведь правда?! Конечно, волновались немного, болели отчаянно, но без колебаний в его силе, духе, воле!" – сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 декабря Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

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