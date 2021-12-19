Более 10 тыс россиян поправили здоровье после коронавируса в санаториях Сочи

19 дек в 8:26

Более 10 тыс. человек на сегодняшний день прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса в санаториях Сочи, сообщил журналистам замдиректора департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилл Сазонов.

"На сегодняшний день постковидную реабилитацию у нас прошли более 10 тыс. человек. До конца года планируем принять еще около 2 тыс. человек", - сказал он в рамках пресс-тура, организованного городской администрацией.

Сазонов уточнил, что пройти реабилитацию можно в 24 санаториях Сочи.