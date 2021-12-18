В Средние века рождественские празднества были невероятно бурными. Жители средневековой Европы праздновали Рождество целых 12 дней. Кульминацией праздничного сезона была Двенадцатая ночь и шумная коронация ”Короля беспорядков”, рассказывает History.

Рождеству в Средние века предшествовал месячный рождественский пост, во время которого христиане старались есть нежирную пищу и избегать чрезмерных увеселений. Но ограничения завершались утром 25 декабря, рассказывает Анна Лоуренс-Мазерс, историк из Редингского университета, специалист по средневековой Англии - историческому периоду, который длился с V по XV века. ”Те, кто был достаточно вынослив, в течение 12 дней после Рождества ели, пили, веселились, наряжались, играли в игры и танцевали по всей округе до тех пор, пока не падали обессиленными”, - говорит эксперт.

Пиршество

В Средние века праздник начинался на рассвете перед Рождеством с особой церковной службы, которая знаменовала завершение поста и начало праздничного сезона, длившегося с 25 декабря по 5 января. Размах рождественских увеселений зависел в первую очередь от социального статуса. По словам Лоуренс-Мазерс, большинство жителей Средневековья еще в ноябре забивали свинью, солили и коптили мясо в ожидании Рождества.

В сельской местности богатые землевладельцы предоставляли фермерам-арендаторам 12 нерабочих дней, а также угощали их праздничной едой. Сложно сказать наверняка, что было в меню, но автор Le Menagier de Paris (книги по домоводству, написанной в 1393 году), перечисляет необходимые блюда для особого торжества. Застолье начиналось с пирожков, сосисок и черного пудинга (кровяной колбасы), затем подавались четыре блюда из рыбы, птицы и запеченного мяса. Завершалось пиршество конфетами и пирогами с заварным кремом и орехами.

Совершенно иного уровня застолья были у членов королевских семей. На рождественский обед 1226 года в Редингском аббатстве король Генрих III заказал 40 лососей, в огромных количествах оленину и мясо кабана и ”столько миног, сколько удастся раздобыть”. Генрих V, правивший в 1400-х, в рождественское меню включил еще более удивительные деликатесы, в том числе лангустов, угрей и морских свиней.

”Пили во время таких пиршеств не меньше, чем ели, а может, даже и больше”, - говорит Лоуренс-Мазерс, отмечая, что эль и пряный сидр в основном пили простолюдины, а землевладельцы и знать тоннами (в буквальном смысле) поглощали вино. Однажды Генрих III заказал на Рождество в Редингское аббатство 60 тонн вина (одна тонна эквивалентна 1272 бутылкам).

Рождественские пантомимы, сбор пожертвований и Праздник дураков

Переодевание и ролевые игры, возможно, становились побочным продуктом чрезмерного употребления горячительных напитков. Это была на удивление важная частью средневековых рождественских празднований. Многие из традиций были переняты из более ранних языческих обрядов Зимнего солнцестояния.

Рождественские пантомимы, например, были невероятно популярны в английских деревнях. Люди надевали маски животных, мужчины переодевались в женщин, а затем ходили от дома к дому, пели праздничные народные песни и рассказывали шутки. Для кого-то это было всего лишь развлечением, а иные старались не упустить возможность заработать пару монет или получить подарки.

Маски, изображающие животных, связаны с еще одной непривычной рождественской традицией, практиковавшейся среди знати: ряженые маршировали по залу для проведения торжеств с головами животных на плечах (заранее приготовленными, естественно) и пели. Чаще всего надевалась голова кабана, которая, по словам Лоуренс-Мазерс, уступила место деревянным маскам с изображением зверя в более поздние периоды.

В середине 12-дневного рождественского сезона отмечался Праздник дураков, который выпадал на 1 января. В этот день священникам, дьяконам и прочим служителям церкви на один день разрешалось вести себя неподобающе сану. Особенно популярными были ролевые игры, младшие иподьяконы проводили службы. Иногда веселье выходило из-под контроля. В одном из французских источников XV века с осуждением описывается следующее: ”Во время службы священники и клирики в ужасающих масках, неподобающе раскрашенные танцуют, облаченные в женское платье, изображая из себя сводников и менестрелей. Они поют распутные песни. Они едят черный пудинг, а в это время службу ведет младший служитель. Священники играют в кости и бегают по церкви безо всякого зазрения совести”.

Пирог с фасолью

Двенадцатая ночь, которая отмечалась 5 января, была особым праздником в Средние века, кульминацией 12-дневного веселья и сумасбродства. Уильям Шекспир, скорее всего, написал свою известную пьесу ”Двенадцатая ночь” как раз для праздника, отсюда и переодевания героини и всякого рода розыгрыши.

Главным блюдом Двенадцатой ночи был пирог с фасолью, питательный фруктовый десерт, внутри которого была спрятана крошечная сушеная фасолина. ”Тот, кому попадался кусок пирога с фасолиной, становился королем на одну ночь и мог отдавать людям самые нелепые указания, которые они должны были выполнять”, - говорит Лоуренс-Мазерс. Короля еще называли ”Повелителем беспорядков”. У него была власть не следовать правилам социальной иерархии и требовать все, что угодно от людей с более высоким статусом, в частности, родителей, учителей и землевладельцев.

Двенадцатая ночь была кульминацией двухнедельного праздничного периода пьянства, переодеваний и нарушений правил, характерных для средневекового Рождества.

Предсказание будущего

Как бы странно ни звучало, но в 12 дней Рождества особое значение придавалось средневековой псевдонауке прогностике, говорит Лоуренс-Мазерс. Священники углублялись в прогностические тексты, в которых речь шла о толковании в библейской традиции знаков природы, в том числе штормов, ветров и радуг, чтобы спрогнозировать, какой будет погода в будущем году, а также предсказать грядущие важные события. ”Суть науки сводилась к тому, что Господь посылает сигналы тем, кто умеет их понимать, а 12 дней Рождества были особым временем”, - рассказывает Лоуренс-Мазерс.

Если на Рождество погода была солнечной и ясной, то весна ожидалась теплой и мягкой, что, в свою очередь, предопределяло хороший урожай и доброе самочувствие людей. А вот сильный ветер на Рождество предупреждал, что для богатых и могущественных мира сего год будет непростым.