Железноводск принимает акцию добра

В Железноводске проходит благотворительная акция добра, в рамках которой в нескольких магазинах города волонтеры установили "Корзины радости". В корзины каждый до 29 декабря может положить купленные продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что канун Нового года активисты в компании Деда Мороза и Снегурочки развезут подарки нуждающимся.

Акция проводится в рамках Общероссийского социального проекта "Новый год – в каждый дом".