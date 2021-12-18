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Железноводск принимает акцию добра

Железноводск принимает акцию добра

В Железноводске проходит благотворительная акция добра, в рамках которой в нескольких магазинах города волонтеры установили "Корзины радости". В корзины каждый до 29 декабря может положить купленные продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что канун Нового года активисты в компании Деда Мороза и Снегурочки развезут подарки нуждающимся.

Акция проводится в рамках Общероссийского социального проекта "Новый год – в каждый дом".

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