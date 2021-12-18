Беларусь будет сдерживать НАТО ядерным оружием?

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

Министр отметил, что Альянс значительно приблизился к границам Беларуси, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.

"То, о чем заявил президент [Белоруссии Александр] Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал он в интервью RT Arabic.