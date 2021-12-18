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Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует ходить по клубам

Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует ходить по клубам

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил о том, что не советует открывать ночные клубы из-за реальной угрозы распространения "омикрона".

"Я рекомендую своим близким не ходить по клубам, тем более тогда, когда угроза "омикрона" в стране реально есть", – сказал он.

Несмотря на запрет Инспекции труда ночные клубы стали проводить мероприятия для тех, кто полностью привит, передает Sputnik Грузия.

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