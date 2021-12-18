Названа дата голосования Сената США по санкциям против "Северного потока-2"
Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2", голосование по этой инициативе должно пройти в верхней палате Конгресса не позднее 14 января 2022 года.
Как пишет газета The Hill, Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер пришли к соглашению после нескольких дней переговоров, передает ТАСС.