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Названа дата голосования Сената США по санкциям против "Северного потока-2"

Названа дата голосования Сената США по санкциям против &quot;Северного потока-2&quot;

Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2", голосование по этой инициативе должно пройти в верхней палате Конгресса не позднее 14 января 2022 года.

Как пишет  газета The Hill, Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер пришли к соглашению после нескольких дней переговоров, передает ТАСС.

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