Единоборцы из Кабардино-Балкарии завоевали медали ММА

По результатам состоявшегося в Краснодаре турнира ведущего российского промоушена ММА Absolute Championship Akhmat, четыре бойца из Кабардино-Балкариивышли из октагона победителями схваток.

Так, Мурат Гугов одержал победу над Дмитрием Микуцей из Украины удушающим приемом в третьем раунде, Мухамед Коков победил единогласным решением судей бойца из Тюмени Павла Гордеева, а Ислам Мешев, раздельным - Клеверсона Силву из Бразилии.

В главном поединке вечера встретились опытные бойцы полусреднего веса – Али Багов и Андрей Кошкин из Кемеровской области. По результатам боя, судьи единогласно отдали победу представителю Кабардино- Балкарии.