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В Чечне проходит проверка из-за гулявшего ночью четырехлетнего ребенка

В Чечне проходит проверка из-за гулявшего ночью четырехлетнего ребенка

Чеченская прокуратура начала проверку после распространенного в интернете ролике о том, как четырехлетний ребенок ночью гулял по улицам Грозного, информирует пресс-служба.

Уточняется, что ребенок был обнаружен прохожим. На тот момент малыша окружали бездомные собаки.

В прокуратуре отметили, что в  ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка отношению родителей к исполнению обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей.

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