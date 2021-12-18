В Чечне проходит проверка из-за гулявшего ночью четырехлетнего ребенка
Чеченская прокуратура начала проверку после распространенного в интернете ролике о том, как четырехлетний ребенок ночью гулял по улицам Грозного, информирует пресс-служба.
Уточняется, что ребенок был обнаружен прохожим. На тот момент малыша окружали бездомные собаки.
В прокуратуре отметили, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка отношению родителей к исполнению обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей.