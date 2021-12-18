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КамАЗ насмерть столкнулся с вахтовым автобусом в Казахстане

КамАЗ насмерть столкнулся с вахтовым автобусом в Казахстане

Два человека погибли в результате столкновения вахтового автобуса с 12 людьми в салоне на трассе в Актюбинской области, проинформировали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Также сообщается, что трое пострадавших  были госпитализированы с различными травмами в центральную больницу Кандыагаша.  Уточняется, что авария произошла на автодороге местного значения Покровка - Жанажол, вблизи города Темир Темирского района.

По факту происшествия проводится расследование, устанавливается все обстоятельства случившегося.

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