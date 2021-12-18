Турецкие беспилотники поступили на вооружение Погранслужбы Киргизии

Пресс-служба президента Киргизии проинформировала о том, что беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Отмечается, что сегодня глава государства Садыр Жапаров осмотрел беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Также ему "рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу".

"Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ", - приводит сообщение ТАСС.