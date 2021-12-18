Ильхам Алиев: Азербайджан готов нарастить поставки газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов при необходимости увеличить экспорт газа в Европу.

Азербайджан Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в опубликованном в субботу интервью итальянской газете

"Существует возможность увеличения производства и экспорта, но это будет зависеть от спроса европейских потребителей", - сообщил глава государства в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Ильхам Алиев напомнил, что в этом году Азербайджан экспортировал в Европу более 7 млрд кубометров газа, в 2022 году планирует поставить 9 млрд куб м, а в 2023 году - 11 млрд кубометров.

"Для увеличения производства необходимы инвестиции, а для этого нужны контракты. Сначала контракты, затем инвестиции, потом газ. Но мы готовы. Мы располагаем огромными месторождениями и современной инфраструктурой с возможностью подключения к другим направлениям в Европе", - подчеркнул президент Азербайджана.