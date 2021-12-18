В Кисловодске впервые открылся ледовый каток под открытым небом

Ледовый каток под открытым небом впервые распахнул свои двери для жителей и гостей Кисловодска, сообщает управление по информполитике правительства Ставропольского края.

"Для жителей и гостей мы подготовили ежедневную праздничную программу - от ярмарки мастеров на Курортном бульваре, концерта с открытием главной городской елки до благотворительных акций", - цитирует ведомство и.о. главы городской иадминистрации Евгения Моисеева.

Каток расположен на проспекте Победы напротив здания администрации. Рядом установили шатер с прокатом коньков, теплыми раздевалками и кафе.

Состояние льда первыми проверили игроки кисловодского хоккейного клуба "Нарзан", которые высоко оценили качество покрытия. Дети из малоимущих семей получили 400 билетов на бесплатное посещение катка.

Стоит добавить, что каток будет работать до апреля.