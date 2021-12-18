В "Грузинской мечте" опровергли возможный уход Гарибашвили

Слухи о возможной скорой отставке Ираклия Гарибашвили с поста главы правительства Грузии опровергли в правящей партии "Грузинская мечта".

Разговоры об уходе премьера появились после того, как глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе объявила об отставке.

"Это ложь, я могу прямо это сказать. Она служит лишь одной цели – как-то перекрыть реальные конфликты внутри оппозиции", - приводит слова председателя партии Ираклия Кобахидзе Sputnik Грузия.

Подобную информацию опроверг и министр регионального развития Ираклий Карселадзе.

"То, о чем вы говорите, – это глупости", - заявил он.