В США назвали Донбасс российским

Обозреватели американской газеты Breitbart осудили Владимира Зеленского после просьбы нарастить помощь Украине из-за якобы нарастающей угрозы со стороны России.

После этого заявления комментаторы активно обсудили темы Донбасса и Крыма.

По мнению пользователя под ником Hybird, присоединение Крыма к России в 2014 году нельзя назвать "колонизацией". "Там и так жили главным образом этнические русские. Как и в восточной Украине, кстати", – заявил он.

Читатель Joe Batters напомнил, что жители Крыма "проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией".

"Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины, либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то ее никто не остановит", – считает FamousJamous.

Некоторые обозреватели призвали не вмешиваться Штаты в чужой конфликт.

"Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!", – прокомментировал Sam Rock.

Кроме того, ряд обозревателей порекомендовали Киеву не надеяться на помощь США и НАТО в вопросе войны с Россией.

"И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать", — отметила читатель Miss In Formation.