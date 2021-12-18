Flight Global посчитал все истребители мира

Cайт, посвященный авиации, FlightGlobal составил отчет-справочник военно-воздушных сил всех стран мира на 2022 год (World Air Forces directory 2022), в котором содержатся сведения о последних тенденциях с точки зрения размещения и состава военно-воздушных сил.

В первую очередь отчет описывает ситуацию после вывода американских военнослужащих из Афганистана. Афганских военно-воздушных сил и крыла Специальной миссии Афганистана больше не существует после захвата власти "Талибаном" (движение запрещено в РФ). Эксперты до сих пор не могут точно определить, сколько единиц военно-воздушной техники было потеряно в результате хаотичного вывода войск, пишет National Interest.

FlightGlobal зарегистрировал 53271 активное воздушное средство, что на 292 единицы меньше (или на 6%) по сравнению с предыдущим годом.

У США по-прежнему самый большой в мире воздушный флот, представленный 13246 самолетами (25% всех воздушных судов в мире).

Россия на втором месте с 4153 самолетами (8% мировой доли).

Китай немного отстает с 3285 самолетами ВВС (6%).

В справочнике FlightGlobal содержится детальная информация о количестве воздушных судов каждого типа, в том числе боевых самолетов, самолетов специального назначения, боевых вертолетов, заправщиков, транспортных самолетов и учебных летательных аппаратов.

На США приходится 19% мировой доли боевых самолетов.

Китай занимает второе место с 11%, что отражает агрессивную модернизацию и увеличение закупок.

За КНР следует Россия с 9-процентной долей.

”Несмотря на опасения по поводу Китая и России, Вашингтон продолжает занимать лидирующее положение в военно-воздушной сфере, - пишут авторы отчета. - Воздушные суда страны на первых местах во всех шести категориях нашего справочника, а общий флот насчитывает 13246 летательных аппаратов, то есть 25% мировой доли, что больше, чем у пяти следующих стран - России, Китая, Южной Кореи, Индии и Японии - вместе взятых”.

Из 2248 активных моделей F-16 Fighting Falcon - самая многочисленная в мире. Этот показатель фиксирует все варианты истребителя, от первой модели F-16A до усовершенствованной F-16E/F, большая партия которой была приобретена Объединенными Арабскими Эмиратами.

Многоцелевой истребитель Су-27/30 компании ”Сухой” занимает второе место с 7-процентной мировой долей, благодаря использованию не только в России, но и на постсоветском пространстве, а также в Китае, Африке и Южной Азии.

F-35 Lightning II компании Lockheed Martin попал в топ-10 в первый раз за счет стремительного внутреннего использования истребителя пятого поколения и продолжающегося экспорта на мировые рынки.

В целом отчет FlightGlobal 2022 не зафиксировал значительных изменений количественного состава региональных военно-воздушных сил, отметив, правда, двухпроцентное увеличение воздушного флота на Ближнем Востоке и двухпроцентное снижение в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.