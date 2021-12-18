В Казахстане нашли студента, якобы готовившего стрельбу в школе

К студенту из Кокшетау пришла полиция после того, как он пошутил в соцсети TikTok, что планирует устроить стрельбу в школе.

Отмечается, что 13 декабря 17-летний юноша распространил видео, в котором заявил, что в Казахстане еще не было ни одного случая стрельбы в образовательных учреждениях, после чего последовали кадры с надписью "Сейчас это выглядит, как работа для меня".

Как подчеркнули в полиции Казахстана, во время беседы с правоохранителями студент признался, что не занимался пропагандой терроризма, а ролик опубликовал в юмористических целях, сообщает Sputnik Казахстан.

Стоит добавить, что провокационное видео было удалено с аккаунта юноши. Также с ним и его родителями была проведена профилактическая беседа.