Жителю Дагестана вынесли приговор за покушение на убийство знакомой

В Дагестане осудили 27-летнего жителя Буйнакска за то, что перерезал тормозной шланг машины своей знакомой, чтобы она попала в автоаварию, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Было установлено, что 9 мая в селе Гуниб мужчина поссорился со своей 34-летней знакомой и перерезал тормозной шланг и провод датчика антиблокировочной системы ее автомобиля. Он хотел спровоцировать ДТП с ее участием. Однако при попытке выезда девушка поняла, что машина находится в неисправном состоянии.

Сумма ущерба автомобилю составила девять тыс рублей.

Житель Буйнакска был признан виновным по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство") и части 1 статьи 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества"). Его приговорили к шести годам лишения свободы.