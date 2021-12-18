Пять рисков для мировой экономики в 2022 году с точки зрения Турции

В настоящее время международные экономисты сосредоточены на выявлении возможных рисков для мировой экономики и мировой торговли в 2022 году. При изучении статей и отчетов, составленных известными международными финансовыми организациями, становится ясно, что на первый план выходят пять основных рисков, пишет турецкая "Сабах".

Первый риск связан с новым штаммом коронавируса "омикрон" и возможным введением дополнительных ограничений. Когда в Великобритании умер первый пациент, "подцепивший" "омикрон", в стали возвращаться ограничения, карантин и закрытие границ. Некоторые страны уже обсуждают введение коронавирусных мер, начиная с 1 или 3 января 2022 года. Многие европейские страны, особенно Франция, уже заговорили о возвращении к удаленному формату работы хотя бы на два-три дня в неделю. По результатам исследований трудовой деятельности, проведенных во многих ведущих странах мира за последние полгода, было установлено, что даже в случае окончания пандемии сотрудники будут выступать за сохранение удаленного формата работы на как минимум два дня в неделю. Однако закрытие школ и введение локдауна будет означать снижение доходов в секторе услуг во всем мире, что представляет собой риск, который сильно снижает экономическую активность, темпы роста, занятость населения и поступления в государственные бюджеты стран.

Индекс потребительских цен

Второй риск, связанный с высокой глобальной инфляцией, как ожидается, сохранится до середины весны следующего года. По расчетам аналитиков, темп роста индекса потребительских цен в США достигнет 7% к концу 2021 года и сохранится на этом уровне до начала апреля. Хотя ожидается, что годовая инфляция начнет снижаться в большинстве числе стран "Большой семерки" к середине лета 2022 года, глобальный инфляционный риск из-за мировых цен на сырье, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, энергоносители и логистические затраты остается существенной проблемой.

Стагфляция

Из этого следует третий риск 2022 года: стагфляция. Считается, что если риск глобальной инфляции вызывает расхождение во мнениях среди центральных банков, в том числе Федеральной резервной системы США (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и других, и "ястребы" перевешивают "голубей" с их запросом на ужесточение денежно-кредитной политики, высокая инфляция, устойчивое замедление темпов экономического роста и высокий уровень безработицы могут спровоцировать стагфляцию.

Китай и геополитика

Четвертый риск может исходить от Китая. Речь идет о его ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства смартфонов, мониторов, аккумуляторов, лазеров, радаров и других видов гражданской и оборонной продукции. В результате мир может столкнуться с серьезной нехваткой критически важных материалов и существенными колебаниями цен на них.

С другой стороны, на региональную и глобальную торговлю, а также на мировую экономику в целом может повлиять напряженность по поводу ситуации с Украиной между Россией и Европейским союзом, а также между Россией и США.

Фискальная политика

Наконец, пятый риск - это ужесточение налогово-бюджетной политики. Хотя у Турции показатели бюджетного баланса и объема государственного долга удовлетворительные, многим ведущим странам придется сократить свой уровень бюджетного дефицита и замедлить рост государственного долга в 2022 году. Это, в свою очередь, может отрицательно повлиять на показатели роста, занятость и возможности стран по предоставлению мер социальной поддержки.