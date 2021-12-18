Гарибашвили подвел итоги первого года своего премьерства

Ираклий Гарибашвили поделился итогами первого года работы на посту главы правительства Грузии. В своем выступлении он рассказал о росте пенсий, развитии экономики, социальных и других проектах.

Мероприятие состоялось в отеле "Билтмор". Послушать речь премьера пришли министры, члены общественности и правящей партии "Грузинская мечта".

В своем выступлении Гарибашвили сделал акцент на решении двух основных проблем Грузии – бедности и безработицы.

"Бедность и безработица остаются для нас главными вызовами", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Глава правительства отметил усилия кабинета министров и врачей в борьбе с коронавирусом, а также высказал недовольство низкими темпами вакцинации.

"На сегодняшний день сделано более двух млн прививок и привиты более миллиона человек, но этого недостаточно. Поэтому хочу еще раз призвать население привиться", - сказал он.

В рамках ликвидации безработицы и бедности остановился на новой инициативе правительства о трудоустройстве социально незащищенных.

"Одной из главных проблем на сегодняшний день является социальная политика, которая поощряет к безработице и бездействию почти 300 тысяч трудоспособных граждан, имеющих статус социально незащищенных", - подчеркнул Гарибашвили.

По словам главы правительства, трудоустройство граждан позволит уменьшить число живущих на пособия и даст возможность снизить показатели безработицы.

Среди приоритетов социальной политики премьер-министр Грузии назвал и поддержку пенсионеров, напомнив о повышении пенсий в рамках программы ежегодной индексации пенсий.

В то же время Гарибашвили заявил о роли страны в вопросе помощи развития бизнеса и создании новых рабочих мест. Также он акцентировал свое внимание на программы правительства по развитию сельского хозяйства и создании новых производств.

"В рамках программы "Производи в Грузии" софинансированием государством кредита для предприятий и гостиниц воспользовались уже 735 компаний. В течение года были профинансировано более тысячи проектов и осуществлены инвестиции на сумму в два миллиарда лари, что позволило создать 26 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Гарибашвили.

Кроме того, он сообщил, что в рамках программы помощи сельского хозяйства число наемных работников превысило уже 40 тыс человек.

В заключение премьер сообщил о новых проектах, которые будут реализовываться в Грузии в следующем году: расширение ареала строительства дорог, новые программы для сел и предпринимателей, а также развитие научного направления.