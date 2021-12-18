Треть пожилых жителей Дагестана вакцинировались от коронавируса

Около трети жителей Дагестана старше 60 лет привились от коронавируса, рассказала руководитель пресс-службы Минздрава региона Зарина Агмадова.

По ее словам, на сегодняшний день вакцинацию против Covid-19 прошли свыше 116 тыс жителей республики в возрасте старше 60-ти.

"Это составляет порядка 33% от подлежащего вакцинации контингента жителей Дагестана пожилого возраста", - цитирует Агмадову ТАСС.

Чиновница добавила, что в данный момент в Дагестане открыты 103 пункта вакцинации, 53 из них - мобильные.