Молодой мужчина выбросил ноутбук подруги с балкона на Ставрополье

Житель Невинномысска стал фигурантом уголовного дела - его подозревают в уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В городскую полицию обратилась местная жительница, которая рассказала об уничтожении ее ноутбука и телевизор, из-за чего она понесла ущерб на 26 тыс рублей.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель. Он был доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

"Гражданин пояснил что, находясь в квартире своей знакомой, в ходе конфликта умышленно выкинул с балкона ее ноутбук и кулаком разбил телевизор", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).