В США рассказали о скорой гражданской войне

Американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон заявили, что ситуация в США может накалиться до состояния гражданской войны после выборов президента в 2024 году.

"Одним из преимуществ нашей армии является разнообразие личного состава. Это набор личностей с разными убеждениями и происхождением. Однако без постоянного поддержания порядка бунт внутри вооруженных сил, отражающий разлад в обществе, вполне реален", — написали военные в журнале The Washington Post.

Они считают, что политические разногласия приведут к разделению войск на два противоборствующих лагеря.

"Потенциал тотального раскола по линии политической принадлежности в рамках всей иерархии командования, от генералов до уровня батальонов, чрезвычайно высок", — подчеркнули генералы.

По мнению авторов, события в январе 2021 года продемонстрировали недостатки общественных, политических и военных структур. Они призвали провести полную ревизию в армии на предмет приверженности конституции и гражданскому выборному процессу.