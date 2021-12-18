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Эрдоган назвал Африку одним из ключевых направлений внешней политики Анкары

Эрдоган назвал Африку одним из ключевых направлений внешней политики Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова сотрудничать с африканским континентом на основе принципов взаимного уважения и выгоды.

По словам турецкого лидера, Африка является одним из основных направлений внешней политики Анкары.

"Наша страна никогда не отворачивалась от Африки и африканских народов", - приводит слова Эрдогана "Анадолу".

Глава государства вновь выступил за включение стран Африки в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Мы ведем борьбу под лозунгом "Мир больше пяти", что отвечает интересам не только Турции, но и стран Африки. Необходимо консолидировать наши усилия, чтобы Африка была должным образом представлена в Совете Безопасности ООН, как она заслуживает. Нельзя считать справедливым, что африканский континент при населении 1,3 млрд человек не может влиять на решения Совбеза ООН", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция планирует довести товарооборот с африканским континентом до $75 млрд. По его словам, в текущем году этот показатель составил $25,3 млрд.

Помимо этого, лидер Турции также подчеркнул готовность Анкары бороться за безопасность в Африке.

«Турция сама на протяжении около 40 лет ведет борьбу с терроризмом и поэтому как никто осознает вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкиваются ныне некоторые африканские страны», - добавил он.

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