МИД РФ: рассчитываем на скорейшее завершение раунда переговоров по СВПД

Восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД должен завершиться в сжатые сроки и стороны придут к договоренности. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам седьмого раунда.

"17-го декабря заседанием Совместной комиссии стран-участниц СВПД завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". Констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап. Делегации проведут дополнительные консультации по столицам", - сказано в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что переговоры могут возобновиться в Вене в ближайшее время. "Стороны выразили готовность приложить необходимые усилия, чтобы будущий восьмой раунд завершился достижением взаимоприемлемой договоренности в сжатые сроки", - заявили в пресс-службе.

При этом в МИД отметили, что несмотря на оставшиеся сложные политические вопросы, участники переговоров подтвердили готовность добиться скорейшего выполнения общей задачи по возвращению СВПД в изначально согласованные рамки.