Гарибашвили: сотрудничество с Азербайджаном - приоритет для Грузии

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что сотрудничество с Азербайджаном является одним из ключевых направлений внешней политики страны в 2022 году,

По словам премьера, Грузия намерена использовать имеющийся в регионе потенциал и развивать инфраструктурные проекты. Также Гарибашвили дал высокую оценку внешней политике страны в 2021 году.

"Состоялось несколько успешных визитов в страны региона. Мы продолжаем сотрудничество в этом направлении", - сказал премьер-министр Грузии.