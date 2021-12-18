Жертвами ДТП в Казахстане стали два человека

В результате столкновения вахтового автобуса и КамАЗа на трассе в Актюбинской области погибли два человека, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Трагедия произошла на автодороге Покровка - Жанажол, недалеко от города Темир Темирского района.

"59-летний водитель автомашины марки ПАЗ (в салоне находились 12 человек), принадлежащей нефтяной компании, на 13-м километре автодороги Покровка - Жанажол при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости и допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной марки КамАЗ-полуприцеп", - сказано в информации полиции.

Отмечается, что двое пассажиров погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу с различными травмами. В настоящее время проводится расследование.