Октай: Турция не изменит позицию в вопросе обеспечения мира и стабильности в регионе

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что позиция Анкары в вопросе нормализации отношений с Ереваном, а также мира и стабильности на Южном Кавказе предельно искренняя.

Он отметил, что Турция будет продвигать диалог с Арменией внимательно и в координации с Азербайджаном

Октай подчеркнул, что Баку в своих действиях в период Отечественной войны Азербайджана основывался на международно-признанном праве на самооборону.

"Мы активно поддерживали Азербайджан в его справедливой борьбе. Вопрос 30-летней оккупации азербайджанских земель был закрыт. Новые реалии сформировали плодотворную почву для долгосрочного мира и стабильности в этом регионе", – приводит его слова "Анадолу".

По словам вице-президента Турции, позиция Анкары в вопросе обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе останется неизменной.