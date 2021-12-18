В России выявили 27 434 случая COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 27,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 434 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 054 (7,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 283, в Петербурге - 1 997, в Московской области - 1 683. В Краснодарском крае новых случаев 749, в Ставропольском крае - 462, в Крыму - 191, в Дагестане - 156, в Адыгее - 97, в Кабардино-Балкарии - 95, в Ингушетии - 85, в Северной Осетии - 77, в Чечне - 74, в Карачаево-Черкесии - 68.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 10 186 823 человека.

За последние сутки выписано по выздоровлении 38 041 россиянин, за весь период - 8 952 266 человек.

Умерли за сутки 1 076 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 296 180 человек.