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В казахстанский "Аксу" перейдет экс-игрок "Ливерпуля"

В казахстанский &quot;Аксу&quot; перейдет экс-игрок &quot;Ливерпуля&quot;

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера возглавит "Аксу" из Павлодарской области.

Отмечается, что 39-летний тренер приедет в Павлодар под конец сбора команды, который завершится 24 декабря, сообщает Metaratings.kz.

Риера известен своими выступлениями за "Ливерпуль", греческий "Олимпиакос" и турецкий "Галатасарай". В тренерской карьере он помогал Фатиху Териму в том же "Галатасарае".

Стоит добавить, что сезон 2022 станет дебютным для "Аксу" в казахстанской Премьер-лиге.

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