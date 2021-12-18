В казахстанский "Аксу" перейдет экс-игрок "Ливерпуля"

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера возглавит "Аксу" из Павлодарской области.

Отмечается, что 39-летний тренер приедет в Павлодар под конец сбора команды, который завершится 24 декабря, сообщает Metaratings.kz.

Риера известен своими выступлениями за "Ливерпуль", греческий "Олимпиакос" и турецкий "Галатасарай". В тренерской карьере он помогал Фатиху Териму в том же "Галатасарае".

Стоит добавить, что сезон 2022 станет дебютным для "Аксу" в казахстанской Премьер-лиге.