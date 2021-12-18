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Генконсульство Турции может перебраться в Краснодар

Генконсульство Турции может перебраться в Краснодар

Генконсульство Турции планирует переехать в Краснодар, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Ранее офис дипломатической миссии располагался в Новороссийске.

Генконсул Турции Фырат Байара и мэр города Андрей Алексеенко обсудили перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества и планируемый переезд турецкого представительства из Новороссийска в Краснодар.

Как заявили в руководстве города, варианты участия турецкого бизнеса в создании промышленных производств, логистических центров в Краснодаре являются очень актуальной темой.

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