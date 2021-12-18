В Узбекистане ощутили землетрясение на киргизско-таджикской границе

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 10:42 по местному времени на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 150 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд регионов Узбекистана ощутили землетрясение, произошедшее на границе двух стран. Так, в Бешарыкский район их сила достигала 3 баллов, в Узбекистанском, Фуркатском районах и городе Бекабад – 2-3 балла, в Сохском, Бекабадском, Дангаринском районах, а также городах Ширин и Коканд – 2 балла.