В России увеличат не облагаемый налогом доход по вкладам

Граждане России, у которых есть вклады в банках на сумму, превышающую 1 млн рублей, со следующего года будут выплачивать налог с процентного дохода, превышающего 85 тыс. рублей.

Впервые уплатить налог россияне смогут в срок до 1 декабря 2022 года. Он должен будет выплачен на основе уведомлений налоговых органов за предыдущий год.

Совокупный процентный доход физических лиц по вкладам в банках РФ облагается налогом по ставке 13% c января текущего года. Под налогообложение попадает сумма за вычетом необлагаемого процентного дохода, который рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января. Так, в 2021 году он равен 42,5 тыс рублей, поскольку ключевая ставка на 1 января 2021 года составляла 4,25%, сообщает "Известия".

Напомним, 17 декабря Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 8,5%, что является максимумом с 2017 года. Решение было принято на заседании совета директоров Банка России.