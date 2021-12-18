Москва официально вышла из Договора по открытому небу

Россия официально прекратила свое участие в Договоре по открытому небу и приостанавливает выполнение своих обязательств по соглашению.

О выходе из ДОН Москва заявила после того, как это сделали США из-за якобы нарушения российской стороной некоторых ее пунктов, а попытки России и западных стран убедить Штаты вернуться к выполнению договора не обернулись успехом.

Выход американцев не оставил для представителей РФ выбора, поскольку без участия США документ окончательно утратил свою жизнеспособность. 18 июня закон о денонсации Москвой соглашения вступил в силу. Согласно ему, Россия прекращает свои полномочия ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участницам.

Договор по открытому небу подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 стран Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вступил в силу в 2002 году. Соглашение, к которому Москва присоединилась без малого 20 лет назад, долгое время играло ключевую роль в деле укрепления доверия в сфере безопасности, так как предоставляло его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Стоит отметить, что членство Беларуси Договоре по открытому небу остается пока открытым. В постпредстве республики при ОБСЕ сообщили, что решение о членстве в договоре Минск примет исходя из позиций других стран.