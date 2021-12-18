Стало известно, какая погода ожидает Москву в субботу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что жителей и гостей Москвы в субботу ожидают облачная погода, снег и гололедица.

"Ожидается облачная погода, в начале дня с неустойчивыми прояснениями, пройдет небольшой снег. Местами гололедица. Температура в столице минус один - минус 3, по области - от нуля до минус 5 градусов ", - приводит его слова РИА Новости.

По словам синоптика, ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.