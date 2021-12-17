Шансы Каддафи победить на президентских выборах в Ливии растут

Судьба выборов, запланированных на 24 декабря, остается неизвестной из-за разногласий среди ливийских политических фракций. Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын и некогда наследник убитого Муаммара Каддафи будет участвовать в выборах. Высшая национальная избирательная комиссия (ВНИК) была против его заявки, но суд южного города Сабха восстановил его кандидатуру 2 декабря, отклонив апелляцию ВНИК.

Al Monitor пишет, что Каддафи оказался среди 25 других дисквалифицированных кандидатов, большинство из которых были затем вновь допущены к президентской гонке со множеством участников. Резолюция комиссии №79 ссылается на отсутствие необходимых документов у кандидатов, а также несоблюдение закона о президентских выборах.

Каддафи разыскивается Международным криминальным судом за преступления против человечности в 2011 году, когда был свергнут его отец. В то время, он не занимал должность в правительстве и не состоял на службе в армии или структурах безопасности. В 2015 году он был приговорен к казни судом в Триполи, который был раскритикован международными правозащитными группами. Два года спустя Каддафи-младший был освобожден после того, как ливийский парламент принял закон об общей амнистии, благодаря которому также были освобождены и многие другие заключенные.

Мало что было известно о деятельности Каддафи в период между 2017-2021 годами. О его местонахождении ходило множество слухов. В течение прошедших пяти лет он вел активную закулисную деятельность, встречаясь с союзниками и занимаясь урегулированием конфликтов, особенно на юге Ливии.

Один из его соратников, Юсуф (попросивший не называть его фамилию), рассказал в интервью Al-Monitor, что молодой Каддафи ”ведет активный образ жизни и постоянно работает”. По словам Юсуфа, Каддафи сыграл важную роль в примирении двух крупнейших племен в Сабхе в прошлом году. Он также поддерживает связь со своим представителем в Европе, Мухаммедом Абу Аджейлой аль-Гади, который участвовал от его имени в инициированном ООН диалоге, по результатам которого премьер-министром Правительства национального единства был избран Абдель Хамид Дбейба, чей Кабмин получил вотум доверия 10 марта.

Совершенно неожиданно свое первое за 10 лет интервью Каддафи дал изданию The New York Times. В нем он назвал своих бывших надзирателей нынешними друзьями, имя в виду Бригаду Абу Бакр Ас-Сидика, вооруженную группировку из западного города Эз-Зинтан, которые схватили его в ноябре 2011 года, когда он пытался бежать из страны после падения правительства его отца месяцем ранее. Те же люди обеспечивали его безопасность во время 700-километрового путешествия на юг, чтобы 14 ноября он смог подать заявку на участие в президентских выборах.

Теперь Каддафи-младший официальный кандидат, несмотря на усилия ВНИК его дисквалифицировать. Его соратники пристально следят за всем происходящим. Юсуф уверен, что ряд политиков, а также иностранные государства пытаются вывести его из гонки. Не называя никого конкретно, Юсуф отметил, что ”многие страны не любят Каддафи”.

На вопрос, есть ли у него шанс победить на выборах, Юсуф сказал: ”Я на сто процентов уверен, что Саиф победит”. В Ливии не проводятся ни государственные, ни частные опросы общественного мнения, но Юсуф ссылается на соцсети: ”Весь Фейсбук поддерживает Саифа”. Ввиду отсутствия опросов общественного мнения, соцсети - естественный вариант оценки настроений граждан страны.

Мнение Юсуфа разделяет и Сулейман Хуссеин, профессор социологии из Университета Триполи. По его мнению, Каддафи популярен, к тому же ему везет. Его популярность была подтверждена, когда во многих ливийских городах люди вышли на улицы, воодушевленные новостью о его участии в выборах. ”Провал одного правительства за другим с 2011 года - самая лучшая поддержка кампании Саифа. Вот в чем заключается его удача”, - добавил профессор.

Ливия прошла все тяготы развязанной с помощью НАТО войны, в результате которой в октябре 2011 года было свергнуто правительство Каддафи. С тех пор условия жизни для простых граждан ухудшились, и многие ливийцы не могут позволить себе купить предметы первой необходимости. ”Ливийцы поддерживают Саифа, потому что они соскучились по его отцу-полковнику, убитому 20 октября 2011 года. Жителям Ливии не хватает безопасности и мира, которые обеспечивал старший Каддафи”, - считает профессор.

Общественный деятель и племенной лидер Али Альджамал из Бени-Валид, расположенного к юго-западу от Триполи, сказал в интервью Al-Monitor, что ”Бени-Валид, да и многие другие города будут голосовать за Саифа”. Он добавил, что горный район всегда был за Каддафи, и совершенно логично, что люди поддержат его сына.

Саад Ибрагим, уроженец Сирта, где родился старший Каддафи, считает, что ”по крайней мере, 70% жителей 120-тысячного города будут голосовать за Саифа”. По мнению Ибрагима, юриста и общественного деятеля, у Сирта, наконец, есть возможность продемонстрировать свою лояльность.

Прибрежный город пережил серьезные потери и был значительно разрушен во время войны 2011 года. В 2015 году город стал оплотом ИГИЛ (запрещена в РФ), прежде чем группировка была изгнана годом позже.

Что касается розыска Международным уголовным судом, по мнению Ибрагима, суд никакого отношения к внутренним делам в Ливии не имеет. Ливия не является членом Международного уголовного суда, как и многие другие страны мира.

Бывший американский дипломат, связанный с администрацией Байдена, на условиях анонимности рассказал, ”что Америка не будет против вести дела с Ливией, если Каддафи станет президентом”. ”Не думаю, что Вашингтон официально его признает, но для сотрудничества никаких препятствий не будет”, - добавил бывший дипломат.

Однако сторонники Каддафи переживают по поводу того, что происходит за кулисами, говорит Ибрагим. Всё еще неизвестно, состоятся выборы через несколько дней или нет. Стефани Уильямс, бывшая исполняющая обязанности спецпредставителя ООН по Ливии, участвовавшая в переговорах, по результатам которых были назначены выборы, вернулась после ухода из миссии прошлым летом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Уильямс 6 декабря своим советником по Ливии после того, как его бывший советник, Ян Кубиш, объявил об уходе в отставку в прошлом месяце. Хотя Уильямс не руководит миссией, она отвечает за политическую повестку по Ливии, включая выборы. В прошлом и в этом году ей удалось провести серию удачных переговоров между ливийскими политическими фракциями, которые в результате привели к решению о назначении декабрьских выборов. Опытный американский дипломат также играла важную роль в заключении октябрьского перемирия 2020 года, которое по-прежнему в силе.

Советники Каддафи уверены, что на кону будущее Ливии, а их кандидат - лучший выбор для обеспечения мира и безопасности. Он не участвовал ни в одном из конфликтов после 2011 года, что, по мнению Юсуфа, ”склоняет мнение большинства ливийцев в его пользу”. Главный вопрос заключается в том, откроют ли избирательные участки свои двери 24 декабря, а если всё-таки выборы будут перенесены, как считают многие, когда у ливийцев будет шанс проголосовать за своего президента.